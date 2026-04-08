Omicidio Salama, l'appello di Brambini (Pd): “Non bastano repressione e condanna morale”

“Di fronte a episodi così gravi, al dolore di un genitore e di un’intera comunità, bisognerebbe prima di tutto tacere e riflettere”. Esordisce così la segretaria del circolo Pd di Crema Cecilia Brambini, invitando innanzitutto ad abbassare i toni e ad approfondire le radici del disagio.

“Non bastano la condanna morale, per quanto doverosa, né la semplice presa d’atto dell’emergenza”, afferma Brambini, sottolineando la necessità di interrogarsi sulle responsabilità di adulti e istituzioni.

Il PD evidenzia come la violenza giovanile non possa essere ridotta a una questione di origine o spiegata con una sola causa. “Si tratta di un fenomeno trasversale”, prosegue la segretaria, “che riguarda i giovani indipendentemente dalla loro provenienza e che si inserisce in un più ampio quadro di crisi educativa, relazionale e sociale”. Tra gli esempi citati, anche i recenti fatti di Fano, indicati come manifestazione di una fragilità diffusa.

Nel documento vengono elencate diverse concause: fragilità emotive, famiglie sotto pressione, carenza di figure adulte credibili, difficoltà del sistema scolastico e modelli aggressivi diffusi anche attraverso i social. In questo contesto, “per alcuni giovani la violenza diventa l’unico linguaggio disponibile”, una forma distorta di ricerca di identità e riconoscimento.

Particolarmente critica la posizione sul tema sicurezza. “È sbagliato credere che la sola repressione, o qualche telecamera in più, possano essere sufficienti”, dichiara Brambini. “La repressione è doverosa quando necessaria, ma da sola interviene solo a danno già avvenuto: non previene, non educa, non costruisce”. Al contrario, secondo il Pd, la sicurezza si fonda su relazioni, inclusione e presidi educativi.

Un passaggio centrale riguarda l’integrazione, che “non è mera presenza sul territorio, ma partecipazione piena alla vita comune“. Da qui l’appello a rafforzare percorsi di inclusione, mediazione culturale e accompagnamento educativo, affinché i giovani possano sentirsi parte della comunità.

Il Pd cremasco rivendica il proprio impegno su questi temi e chiede un cambio di approccio: “passare da una politica che si limita a registrare la crisi a una politica che la governa”, senza cedere a logiche di contrapposizione o propaganda.

Tra le proposte indicate figurano investimenti in scuola, servizi sociali e politiche giovanili, oltre alla creazione di spazi di ascolto, attività sportive e culturali e opportunità di lavoro nelle aree più fragili. “Non solo risposte a posteriori, ma azioni capaci di ridisegnare la qualità della vita comune”, sottolinea Brambini.

In conclusione, la segretaria ribadisce il principio guida dell’intervento: “La vera misura della maturità democratica di una comunità non è la durezza delle sue pene, ma la capacità di prevenire la violenza prima che esploda“. Un impegno che, conclude, deve tradursi in azioni concrete per evitare il ripetersi di tragedie e sostenere le nuove generazioni e le loro famiglie.

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