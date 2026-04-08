Omicidio Crema, indagini serrate sul presunto assassino

Proseguono serrate le indagini sull’omicidio del 20enne Hamza Salama, che ha sconvolto il quartiere San Bernardino, a Crema e per le quali è finito in manette un ragazzo di 17 anni, sospettato di essere l’assassino.

In attesa che venga fissata l’udienza di convalida dell’arresto davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale dei Minori di Brescia, la relativa procura, diretta dalla dottoressa Giuliana Tondina, porta avanti tutti gli accertamenti tecnici previsti in casi come questi.

La procedura prevere che vengano fatti approfondimenti sulla personalità, sul contesto di vita, sulle condizioni sociali e socio-culturali dell’indagato. In base a quanto emergerà dalle indagini, si deciderà poi se disporre anche una consulenza sulle condizioni psicologiche del giovane.

Ancora da accertare il movente del gesto. In merito sono circolate numerose voci, ma per il momento da parte della Procura dei Minori di Brescia vige il massimo riserbo sulla vicenda.

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