Ultime News

8 Apr 2026 Nel segno del colore: mostra personale di Subacchi all'Adafa
8 Apr 2026 Norimberga, la Sala 600: il cuore della prima giornata del Viaggio della Memoria
8 Apr 2026 Omicidio Salama, l'appello di Brambini (Pd): “Non bastano repressione e condanna morale”
8 Apr 2026 Conducente perde il controllo dell'auto al rondò e finisce ribaltata
8 Apr 2026 Prendevano ordini dai clienti via Whatsapp: coppia di spacciatori patteggia
Video Pillole

Italia regina delle crociere

ROMA (ITALPRESS) – L’Italia domina il mercato delle crociere e conquista la palma di primo beneficiario del settore in Europa, con un impatto economico di 18 miliardi nel 2024, pari al 28% del totale europeo. E’ quanto emerge dai dati della Cruise Lines International Association, l’associazione che rappresenta le principali compagnie crocieristiche del mondo. Il Bel Paese raddoppia il risultato della Spagna, seconda in classifica con 8,6 miliardi, seguita da Germania, Regno Unito e Francia. Il mercato italiano si distingue come unico in Europa in cui tutti e quattro i principali canali di spesa — cantieristica navale, acquisti delle compagnie, spesa di passeggeri ed equipaggi e salari — producono effetti economici diffusi e rilevanti. Questi benefici non riguardano solo le compagnie, ma si estendono a città, lavoratori e imprese locali. Per quanto riguarda i porti principali, in cima alla classifica si trova Civitavecchia, seguita da Genova e Napoli.
mgg/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...