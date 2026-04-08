Lollobrigida “Mattarella mi ha detto di voler conoscere mio figlio”





ROMA (ITALPRESS) – “La bellezza di questa Olimpiade è stata entrare nelle case degli italiano, le nostre storie hanno raggiunto il cuore e penso che è una cosa che ci porteremo dietro. Mattarella? Ha detto che vuole conoscere mio figlio, non so quanto gli convenga… Quelle con mio figlio sono state le immagini più belle, ci ho visto solamente un gesto spontaneo di una mamma che voleva abbracciare il proprio figlio al termine di una gara come quando qualcuno torna a casa dopo una giornata di lavoro”. Lo ha detto la pattinatrice azzurra, campionessa olimpica in carica nei 3000 e 5000 metri, Francesca Lollobrigida, all’uscita dal Quirinale dopo la cerimonia di riconsegna della bandiera al Capo dello Stato.

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