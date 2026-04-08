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Lollobrigida “Noi dilettanti? Sappiamo il lavoro che c’è dietro”

ROMA (ITALPRESS) – “Mi sono fatta una risata. Non mi sono voluta esprimere ma noi atleti sappiamo il lavoro che c’è dietro. Io vengo da uno sport minore, il calcio appassiona tutti e questo loro lo sanno. E come il pubblico mi ha dato la carica, noi italiani possiamo dare la carica che questi ragazzi, come Nazionale, meritano. Io non ho scelto il pattinaggio per numeri, sponsor o visibilità. Sono arrivata a vincere due ori olimpici per puro divertimento e questo voglio trasmettere ai piu piccoli, che si devono divertire”. Lo ha detto la pattinatrice azzurra, campionessa olimpica in carica nei 3000 e 5000 metri, Francesca Lollobrigida, all’uscita dal Quirinale dopo la cerimonia di riconsegna della bandiera al Capo dello Stato, tornando sulla polemica legata alle parole del presidente dimissionario della Figc, Gabriele Gravina, a proposito della distinzione fatta post sconfitta in Bosnia tra il calcio professionistico e gli altri sport dilettantistici.
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