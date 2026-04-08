Mattarella “Giochi Milano Cortina hanno scritto pagina indimenticabile”





ROMA (ITALPRESS) – “Questi Giochi, olimpici e paralimpici, hanno scritto una pagina indimenticabile. Sono stati Giochi che hanno rappresentato un motivo d’orgoglio per il nostro Paese, sul piano sportivo, con medaglieri colmi”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante la cerimonia di riconsegna del tricolore al Quirinale da parte dei portabandiera di Milano Cortina 2026.

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(Fonte video: Quirinale)

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