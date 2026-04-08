Medici di ruolo unico: in provincia ne mancano 156. Piloni (Pd): "Servono cambi di passo"

In Lombardia mancano oltre 4.400 medici di ruolo unico e la provincia di Cremona è uno dei territori colpiti dal fenomeno.

A denunciarlo è il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni, commentando il nuovo bando regionale pubblicato a fine marzo per l’assegnazione degli incarichi vacanti.

Secondo i dati diffusi dal consigliere, nella sola provincia di Cremona risultano scoperti 156 posti, di cui 77 nel Cremasco e 79 tra Cremonese e Casalasco.

“Regione Lombardia ha aperto il bando – spiega Piloni – con domande attive dal 1° al 20 aprile, ma i numeri fotografano una situazione ormai gravissima“.

Il bando riguarda il medico di ruolo unico, la figura che unifica medico di famiglia e continuità assistenziale.

Un modello, sottolinea Piloni, che nasce già fragile: “La carenza è enorme e il rischio è che il bando non basti. Se le condizioni di lavoro restano quelle attuali, molti posti continueranno a rimanere scoperti”.

Una crisi che, secondo il consigliere dem, non è contingente ma strutturale. “Negli ultimi anni la medicina territoriale è diventata sempre meno attrattiva. I giovani medici si trovano di fronte a carichi burocratici pesanti, isolamento professionale e condizioni operative difficili. È inevitabile che scelgano altre strade“.

Per Piloni serve un intervento deciso su più fronti: “Occorre un cambio di passo a livello nazionale e regionale: più investimenti nella formazione, più borse di studio e condizioni di lavoro migliori. È indispensabile potenziare le case di comunità e promuovere il lavoro in équipe, che riduce l’isolamento dei professionisti e migliora la qualità del servizio. Senza un intervento serio – conclude Piloni – intere zone rischiano di rimanere senza medico di base. E senza questo primo presidio, l’intero sistema sanitario entra in sofferenza”.

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