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‘Ndrangheta, eseguite 54 misure cautelari in 5 regioni

VIBO VALENTIA (ITALPRESS) – Vasta operazione di polizia contro la ‘ndrangheta. Dalle prime ore di questa mattina, a Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo, investigatori della Polizia di Stato hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari disposte a carico di 54 individui, ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso, nonché associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, lesioni aggravate, ricettazione, danneggiamento aggravato, detenzione e porto in luogo pubblico di armi, detenzione di materiale esplodente, estorsione, violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale, procurata inosservanza di pena, favoreggiamento personale, trasferimento fraudolento di valori ed uccisione di animali, tutti aggravati dal metodo o dall’agevolazione mafiosa.

mgg/mca2
(Fonte video: Polizia di Stato)

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