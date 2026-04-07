Omicidio a Crema, rintracciato il presunto assassino: si tratta di un 17enne marocchino
Ucciso a Crema il 20enne Hamza Salama: fermato un 17enne marocchino, rintracciato a Sergnano dopo la fuga. Indagini in corso
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È stato rintracciato il presunto assassino di Hamza Salama, il 20enne egiziano ucciso nella serata di Pasquetta nel quartiere di San Bernardino, a Crema.
Le indagini hanno portato a un ragazzo di 17 anni, di origine marocchina e residente nello stesso quartiere della vittima.
Secondo le prime ricostruzioni, dopo aver colpito Salama con una spranga e un bastone, il minorenne si sarebbe allontanato dirigendosi verso Sergnano, dove si sarebbe rifugiato da un parente. È lì che è stato individuato e fermato.
Gli investigatori ritengono che aggressore e vittima si conoscessero e che si fossero dati appuntamento in via Brescia per una sorta di “resa dei conti“. L’incontro sarebbe poi degenerato fino a culminare nell’omicidio del giovane egiziano.
La Procura dei Minorenni di Brescia è stata informata degli sviluppi delle indagini.