Palermo Città della Legalità, Alaimo “Trovare chiave di lettura con i giovani”





PALERMO (ITALPRESS) – “I maggiori problemi sono quelli legati alla diversità di linguaggio: mi sono resa conto che parlare a un pubblico giovanile è una cosa che faccio con molto piacere nel mio ruolo istituzionale, ma bisogna trovare una chiave di lettura e di comunicazione diversa rispetto alla lezione frontale. Bisogna portare ai giovani le esperienze sia di chi rappresenta le istituzioni sia di chi ha combattuto in questa città: oltre agli eroi ci sono quotidianamente persone semplici, cittadini comuni che lottano per affermare un principio di normalità, che è assolutamente collegato al principio di legalità che noi vogliamo trasmettere”. Così Brigida Alaimo, l’assessore comunale alla Legalità del Comune di Palermo, a margine della presentazione del “Palermo Città della Legalità”. “Nella mia esperienza con i ragazzi ho riscontrato che la legalità, principio assolutamente semplice, spesso non è compresa perché in alcuni contesti non esiste. Io cito sempre come esempio un racconto, fatto proprio da operatori di polizia in alcune zone della nostra città, che mi ha assolutamente scosso: quando un poliziotto ti racconta che un bambino gioca facendo lo spacciatore, quindi emulando esempi che fanno assolutamente parte della loro quotidianità, lì una riflessione va fatta”, aggiunge. xd8/vbo/mca3

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