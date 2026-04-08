Palermo Città della Legalità, Lagalla “Progetto rivolto direttamente a scuole”





PALERMO (ITALPRESS) – “Dentro l’immagine della cultura civica ci stanno l’alfabetizzazione e la sensibilizzazione ai valori civili, istituzionali e costituzionali. Questo percorso, che è multisoggettuale dal punto di vista organizzativo e si rivolge direttamente alle scuole, è integrato ed integrabile con tutto quello che si sta facendo nei quartieri, soprattutto quelli difficili si sta facendo guardando al target giovanile e cercando di rimuovere e prevenire le condizioni per la degenerazione dei comportamenti. Mentre le infrastrutture diciamo hanno tempi più o meno prevedibili, anche se in Italia comunque lunghi, è ovvio che la maturazione dei comportamenti e la sensibilizzazione civica raggiungono con maggiore difficoltà i destinatari e sono fortemente dipendenti anche dal livello di competenza e conoscenza culturale raggiunte dai singoli soggetti: mettere insieme scuola, legalità e testimonianze e far sì che tutto questo possa diventare un alimento in condizione di corroborare menti e gli animi è un tentativo che va fatto e affermato con forza”. Così Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, a margine della presentazione del “Palermo Città della Legalità”. xd8/vbo/mca3

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