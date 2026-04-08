Palermo Città della Legalità, Montinaro “Giovani hanno bisogno di riferimenti”





PALERMO (ITALPRESS) – “Sono molto soddisfatta perché hanno partecipato tante associazioni e il Comune, con l’assessore Alaimo, ha creduto in noi. Ci auguriamo che certe cose vadano avanti, perché i giovani hanno bisogno di riferimenti sul territorio. Il nostro progetto era orientarsi in rete, perché pensiamo che i ragazzi debbano capire come usare i social: sappiamo benissimo che da lì poi arriva di tutto, quindi i nostri ragazzi devono essere preparati e capire cosa accade”. Così Tina Montinaro, presidente della Fondazione Antonio Montinaro, a margine della presentazione del “Palermo Città della Legalità”. xd8/vbo/mca3

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