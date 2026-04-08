Papa Leone in Piazza San Pietro: tra le mani la bandana della Federazione Oratori Cremonesi

Giornata indimenticabile per il gruppo dei preadolescenti cremonesi in pellegrinaggio a Roma. Mercoledì mattina in Piazza San Pietro i giovani hanno salutato il passaggio del Santo Padre in piazza San Pietro prima dell’udienza riuscendo anche a dargli il foulard simbolo della loro esperienza nella città Santa

Papa Leone ha raccolto la bandana arancione e, sorridente, l’ha sventolata in segno di saluto dalla papamobile. Un’immagine che scalda il cuore dei partecipanti ma di tutta la Diocesi di Cremona.

Il pellegrinaggio dei ragazzi, accompagnati dai sacerdoti, catechisti ed educatori, provenienti da 25 tra parrocchie e unità pastorali dell’interno territorio diocesano, si concluderà proprio oggi, mercoledì. Un gruppo eterogeneo che rappresenta visivamente l’unità della Chiesa cremonese: dalle terre del Casalasco e del Viadanese fino ai centri della Bergamasca con gli oratori della città e del circondario.

Il titolo del pellegrinaggio di per quest’anno è stato “Incamminati.

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