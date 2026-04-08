"Per un po'" al Cinema Filo. Niccolò Agliardi: "Con Cremona un legame che dura da anni"

Un rapporto che parte dalla musica e arriva fino al cinema, passando per Cremona, città che oggi considera un po’ sua. Niccolò Agliardi torna a Cremona con “Per un po’”, film tratto dal suo libro, e racconta un legame che nel tempo si è fatto sempre più solido.

Niccolò Agliardi è un cantautore milanese, compositore e scrittore. Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti come Laura Pausini. Nel 2021 ha vinto un Golden Globe e un Nastro d’argento per il brano “Io sì (Seen)”. È stato inoltre direttore artistico della colonna sonora della serie Braccialetti rossi e affianca all’attività musicale quella di scrittore e autore di podcast.

“Non è un legame piccolo, ormai è lungo, duraturo e consistente – spiega Agliardi che ha curato anche la sceneggiatura -. Ho fatto il mio primo disco qui a Cremona, prodotto da Simone Bertolotti, che poi ha fatto un percorso importante anche insieme a me. In qualche modo siamo cresciuti insieme. Ma soprattutto Cremona mi ha dato due fratelli acquisiti, Giacomo e Tommaso Ruggeri. Sono musicisti con cui lavoro da anni e con loro ho realizzato anche la colonna sonora del film che proiettiamo stasera. Al Teatro Filo ho suonato uno dei miei primi live, credo il terzo della mia vita”.

“Per un po’”, diretto da Simone Valentini, è tratto dall’omonimo libro di Agliardi e porta sullo schermo una storia di affido costruita su un equilibrio instabile, senza semplificazioni. Nel cast Alessandro Tedeschi, Isnaba Na Montche, Sara Laura Raimondi e Ilir Jacellari. Agliardi è passato dal vissuto personale alla trasposizione cinematografica, un passaggio non privo di contraddizioni: “Le emozioni sono tante, non tutte positive, non tutte rassicuranti. Alla fine però il risultato è un più, e quando dopo l’uguale c’è un più vuol dire che qualcosa è andato bene. Vedere girare questo film mi ha spaventato in alcuni momenti, mi ha creato confusione. Alcune scelte non corrispondevano ai tempi della realtà, ma a quelli del cinema, e all’inizio pensavo ci fosse qualcosa che non funzionava. Oggi quello che conta è vedere il film ed emozionarmi quasi ogni volta, anche per i miei errori”.

La colonna sonora è firmata dai fratelli Ruggeri, in continuità con il percorso musicale condiviso con l’autore e per Tommaso, autore della colonna sonora insieme al fratello Giacomo Ruggeri, “Per un po’” è un progetto diverso dagli altri, perché nasce da una storia vissuta in prima persona, accanto ad Agliardi: “Collaboriamo con Niccolò da vent’anni, da quando eravamo ragazzi. Abbiamo fatto tante cose insieme, ma questa è diversa: questa storia l’abbiamo conosciuta mentre accadeva. Abbiamo conosciuto il ragazzo che poi è diventato protagonista del film. In un certo senso il film lo avevamo già visto nella vita. Ogni lavoro ha il suo colore, la sua vibrazione. Anche questo è stato così. È una grande emozione vederlo qui, nella mia città, con la mia famiglia in sala. È qualcosa di speciale”.

La serata nasce dall’impegno dell’associazione Associazione Il Girasole, che ha scelto il film come occasione di condivisione. L’Associazione “Il Girasole”, nata nel 1997, riunisce famiglie affidatarie del territorio cremonese, sostiene e promuove progetti di micro-aiuto familiare.

“Non eravamo ancora riusciti a vederlo, per motivi molto semplici: la vita familiare spesso non permette di ritagliarsi due ore per il cinema – spiega la presidente Sara Chan -. “Abbiamo voluto vivere questa serata insieme, come gruppo di famiglie, per vedere un film che potesse parlare anche di noi e delle nostre storie. È una realtà intensa, complessa, ma anche capace di dare molto. È un’esperienza che riempie i cuori. Volevamo che questa serata fosse uno stimolo per noi, ma anche per la comunità”.

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