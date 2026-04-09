Alle Gallerie d’Italia di Torino la mostra “Diana Markosian. Replaced”

TORINO (ITALPRESS) – L’arte di Diana Markosian va in scena alle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo a Torino. Dal 10 aprile al 6 settembre il centro museale fotografico di Piazza San Carlo ospita la mostra “Diana Markosian. Replaced”, un progetto dedicato alla memoria del primo amore e al sentimento della “sostituzione”. Oltre a una serie di scatti, l’esibizione prevede anche la proiezione di un film, realizzato dalla giovane fotografa statunitense di origini armene e adattato per la sala immersiva del museo. La mostra è presentata in anteprima assoluta alle Gallerie d’Italia nell’ambito della terza edizione di EXPOSED Torino Photo Festival di cui Intesa Sanpaolo è partner istituzionale.

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