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Ambasciatore Bahrain “Stabilità del Golfo è importante per tutti”
ROMA (ITALPRESS) – La stabilità della regione del Golfo è importante per tutto il resto del mondo, non solo per le forniture energetiche ma anche per il passaggio di altre produzioni fondamentali come i fertilizzanti e l’elio; un gas, quest’ultimo, indispensabile per le strutture sanitarie. E’ quanto osservato dall’ambasciatore del Bahrain in Italia, Ausama Alabsi, intervistato dall’agenzia Italpress.
lcr/azn
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