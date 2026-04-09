"Carabinieri. Nei secoli fedeli", l'11 aprile inaugura la mostra

Sabato 11 aprile (ore 10), la Sala dei Quadri del Palazzo Comunale di Cremona ospiterà la cerimonia di inaugurazione della Mostra itinerante dedicata all’Arma dei Carabinieri dal titolo Carabinieri. Nei secoli fedeli, organizzata dalla Sezione cremonese dell’Associazione Nazionale Carabinieri con il prezioso supporto del Comune di Cremona. Per l’occasione saranno presenti le Autorità provinciali e locali.

Il curatore, Paolo Stabilini, ha selezionato numerosi documenti, cimeli e uniformi storiche da esporre nelle Sale ex Violini, Azzurra e Rosa del Palazzo Comunale, attraverso cui sarà possibile ripercorrere oltre due secoli di storia dell’Arma dei Carabinieri e in parallelo seguire le vicende che hanno segnato la vita del nostro Paese.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito degli eventi che porteranno il prossimo 5 giugno alla celebrazione del 212° Anniversario di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri. La Mostra, aperta gratuitamente alla cittadinanza e agli studenti, potrà essere visitata dal lunedì al sabato nell’arco orario 9 – 18 mentre la domenica e nei festivi infrasettimanali osserverà l’apertura 9 – 13. Il periodo di apertura sarà dal giorno 11 al 26 aprile compreso.

Considerata la valenza storico-culturale dell’iniziativa ed i valori ad essa sottesi, è particolarmente gradita la presenza degli Organi di informazione alla cerimonia di apertura al fine di valorizzare l’evento e divulgarne i contenuti alla popolazione.

© Riproduzione riservata