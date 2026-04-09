Ultime News

9 Apr 2026 Consegnato il "Premio Donna" a Luciana Buschini Arvedi: "Tributo all'eccellenza"
9 Apr 2026 Calo delle nascite, Cremona controtendenza: da gennaio a marzo 246 i nuovi nati
9 Apr 2026 A Casalbuttano scuola più sostenibile: taglio del nastro per il nuovo scuolabus
9 Apr 2026 "Sono qui per Caos": show di Barbascura X al Ponchielli
9 Apr 2026 Aumento carburanti: dal Governo un credito d'imposta sul gasolio agricolo
Nazionali

Cesare Cremonini, il ‘mistero’ dietro il messaggio: “La vita può distruggerti”

(Adnkronos) –
Cesare Cremonini si racconta a cuore aperto con i fan. Il cantante ha condiviso sui social un messaggio intenso: parole che intrecciano speranza e dolore, lasciando emergere un momento personale particolarmente profondo.  

“Non sto facendo nessun singolo per il tour, ho in mente cose molto più importanti perché mentre si parla per mesi di carriere e grandi eventi la vita è capace di distruggerti e ricrearti con una violenza tale da consegnare alla musica l’unica testimonianza”, scrive Cremonini a corredo di un video in cui si trova in studio insieme alla sua band.  

L’artista descrive questo periodo come un tentativo costante di trasformare il dolore in creatività, definendo questo processo “un dono”. “Ogni giorno della mia vita è dedicato ad annegare il dolore in nuove visioni. Procedo così”, si legge ancora.  

“Vi voglio bene. Sto un mese qui poi torno in Italia e inizio le prove generali di #CremoniniLIVE26 dove porterò ovviamente nel bagaglio una parte di quello che mi succede. Ma lo vedrete nei miei occhi non nella discografia. Sono proprio da un’altra parte. Vi abbraccio”, conclude.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...