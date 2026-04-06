Cremonese, contro il Bologna decisivo il primo tempo negativo

Una partenza shock, poi il tentativo di reazione che non basta per muovere la classifica. La Cremonese perde in casa contro il Bologna. Allo Zini i rossoblù vanno sul doppio vantaggio, Bonazzoli nel finale sigla il definitivo 2-1.

Gli ospiti spingono da subito e passano al 3’: Miranda pennella dalla sinistra per Joao Mario che calcia al volo, la palla rimbalza e sorprende Audero per l’1-0. Il Bologna prende fiducia e raddoppia al 16’, ancora grazie a un assist di Miranda, questa volta per Rowe che, con un tiro debole, riesce comunque a superare Audero, non perfetto nell’intervento. Alla mezz’ora Terracciano serve involontariamente Castro che, tutto solo davanti ad Audero, non trova la via del gol. Nel finale di primo tempo gli emiliani colpiscono anche una traversa con Moro, direttamente su punizione.

Nella ripresa Giampaolo mescola le carte e gli effetti si vedono. All’ora di gioco Pezzella pesca Bonazzoli che col piattone tira troppo centrale, Ravaglia salva in corner. Poco dopo lo stesso Bonazzoli ci prova da fuori, la palla colpisce prima Zerbin, poi Lucumì, e arriva a Payero, che controlla e calcia col destro, ma Ravaglia para. Nel finale Floriani Mussolini viene steso da Ravaglia in area di rigore: dagli undici metri Bonazzoli spiazza il portiere avversario e trova il 2-1. Nei minuti di recupero si gioca pochissimo, anche per via di due espulsioni. Prima Maleh colpisce Zortea sul volto e rimedia un rosso diretto, poi Ferguson lascia in dieci i suoi per doppio giallo.

Questo comunque non porta variazioni al risultato finale. La Cremonese paga a caro prezzo un primo tempo negativo e resta a quota 27 punti in classifica. Sabato 11 aprile, a Cagliari, servirà qualcosa in più per tornare a muovere la classifica.

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