Giro di droga nel parchetto del Cavo Coperto: la Polizia arresta 23enne

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato di Cremona ha arrestato in flagranza di reato un cittadino italiano di 23 anni, incensurato, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Dopo articolate indagini la Squadra Mobile della Questura di Cremona ha eseguito una perquisizione presso l’abitazione del ragazzo, nel corso della quale sono stati trovati nella camera da letto circa 80 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish, divisa in più panetti, un coltello utilizzato per tagliare la sostanza ed un bilancino di precisione.

Altri 5 grammi circa di hashish sono stati invece rinvenuti nella tasca del giaccone che indossava. Il tutto è stato sequestrato.

Le indagini svolte dalla Squadra Mobile hanno evidenziato come la droga fosse destinata allo spaccio nell’area limitrofa al parco pubblico di via Cavo Coperto.

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