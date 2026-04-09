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Montecarlo, oggi Sinner-Machac agli ottavi – Il match in diretta

(Adnkronos) –
Jannik Sinner in campo negli ottavi di finale dell’Atp Masters 1000 di Montecarlo oggi, giovedì 9 aprile 2026. L’azzurro, numero 2 del mondo, affronta il ceco Tomas Machac, numero 53 del ranking, per un posto nei quarti di finale del torneo sulla terra rossa del principato. Sinner e Machac si affrontano nel secondo match sul Campo Centrale. Il programma di oggi si apre alle 11 con la partita tra il tedesco Alex Zverev, numero 3 del mondo, e il belga Zizou Bergs. Sinner scenderà in campo subito dopo.  

Dove vedere Sinner-Machac? Il match sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport e in streaming sull’app SkyGo e NOW.  

Sinner e Machac si sono affrontati per 3 volte in carriera. L’altoatesino si è imposto in tutti i precedenti. 

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