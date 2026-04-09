Ultime News

9 Apr 2026 Consegnato il "Premio Donna" a Luciana Buschini Arvedi: "Tributo all'eccellenza"
9 Apr 2026 Calo delle nascite, Cremona controtendenza: da gennaio a marzo 246 i nuovi nati
9 Apr 2026 A Casalbuttano scuola più sostenibile: taglio del nastro per il nuovo scuolabus
9 Apr 2026 "Sono qui per Caos": show di Barbascura X al Ponchielli
9 Apr 2026 Aumento carburanti: dal Governo un credito d'imposta sul gasolio agricolo
Video Pillole

Ue, Mattarella “Difesa comune esigenza indifferibile”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo parlato dell’Ucraina, che ha non soltanto messo una svolta negativa nella storia d’Europa introducendo nuovamente la guerra nel territorio europeo. Non soltanto è stato aggredito un Paese libero e indipendente, ma ha anche prospettato all’Unione europea l’esigenza indifferibile di organizzare la propria sicurezza e difesa rispetto a pericoli di questo genere che oggi riguardano l’Ucraina, domani potrebbero riguardare qualunque altro Paese. Per questo è importante procedere velocemente. Abbiamo convenuto nella difesa comune europea per intensificare la sua capacità di sicurezza, non soltanto per se stessa, ma per contribuire alla sicurezza della vita internazionale”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in conferenza stampa a Praga con il presidente della Repubblica Ceca, Petr Pavel.

sat/mca2
(Fonte video: Quirinale)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...