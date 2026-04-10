Albanese “Bene termovalorizzatori in Sicilia. Con volontà si può fare tutto”

PALERMO (ITALPRESS) – “Il cambiamento sta già avvenendo con la progettazione e la realizzazione dei termovalorizzatori: di questo va dato atto al governo Schifani, che finalmente ha messo in campo tutto ciò che è necessario. Noi dobbiamo cominciare a parlare al di fuori di schemi e pregiudizi: si può fare il nucleare, si può realizzare un idrogeno che venga dall’energia solare. Si può fare tutto se c’è volontà politica da un lato ed economica dall’altro: proprio perché siamo un’isola possiamo avere delle prerogative climatiche per rilanciare la produzione energetica in ambito internazionale. Siamo purtroppo soggetti alle variazioni del prezzo del gas e degli idrocarburi: questo non può più andare bene, perché perdiamo competitività e non possiamo programmare il futuro”. Così Alessandro Albanaese, presidente della Camera di Commercio Palermo-Enna, a margine dell’incontro ‘Oltre le rinnovabili. Le nuove frontiere dell’energia tra sicurezza, industria e transizione’.

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