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Nazionali

Billie Jean King Cup, oggi Italia-Giappone: orario e dove vedere i match

(Adnkronos) – Riparte la Billie Jean King Cup e l’Italia torna in campo nel primo turno del torneo di tennis per nazionali. Oggi, venerdì 10 aprile, le azzurre affrontano il Giappone per iniziare la difesa del titolo conquistato nel 2025 e guadagnare l’accesso alle Finals. Si gioca a Velletri, sulla terra battuta del complesso Colle degli Dei, e i match continueranno anche nella giornata di sabato 11 aprile. Ecco gli orari e dove vedere le partite in tv e streaming.  

I match saranno trasmessi in diretta tv su SuperTennis Hd, mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX. Ecco il programma: 

Venerdì 10 aprile
 

Dalle ore 12 

Elisabetta Cocciaretto (ITA)-Moyuka Uchijima (JPN) 

Jasmine Paolini (ITA)-Himeno Sakatsume (JPN) 

Sabato 11 aprile
 

Dalle ore 11 

Jasmine Paolini/Sara Errani (ITA) vs Eri Hozumi/Shuko Aoyama (JPN) 

A seguire, se necessari 

Jasmine Paolini (ITA) v Moyuka Uchijima (JPN) 

Elisabetta Cocciaretto (ITA) v Himeno Sakatsume (JPN) 

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