Cremonese, contro il Cagliari sono mancati gol e reazione

Un’ottima ora di gioco, senza però concretizzare. Poi il calo, lo svantaggio e la mancata reazione. La Cremonese perde lo scontro diretto con il Cagliari: all’Unipol Domus decide un colpo di testa di Sebastiano Esposito per l’1-0 finale.

I grigiorossi approcciano bene, anche se il primo squillo è dei padroni di casa con il tiro di Palestra dal limite, Audero si allunga e mette in corner. Al 9’ Pezzella prova un mancino ambizioso da fuori, senza inquadrare la porta. Due minuti dopo arriva la migliore occasione per i ragazzi di Giampaolo: Bonazzoli serve in profondità Okereke, che però scivola al momento decisivo davanti a Caprile. Al 21’ Vandeputte disegna un cross perfetto dalla sinistra, ma ancora Okereke non riesce ad angolare il colpo di testa, facile preda del portiere.

Nella ripresa il Cagliari ci prova subito con Borrelli, che di testa trova i guantoni di Audero. Al 51’ Palestra serve involontariamente Bonazzoli, che sterza sul mancino ma mette fuori da ottima posizione. A questo punto i sardi crescono, complici anche i cambi, e la sbloccano al minuto 63: cross dalla destra di Zé Pedro, Terracciano segue il taglio di Gaetano ma dimentica Esposito, che tutto solo di testa batte Audero. La Cremonese accusa il colpo e, nonostante le sostituzioni, non riesce a reagire. L’ultima occasione è ancora per i padroni di casa, con Deiola che di testa costringe Audero a un grande intervento.

Una sconfitta pesante nella corsa salvezza: il Cagliari sale a +6 e vede l’obiettivo. Come sottolineato da Giampaolo, ai grigiorossi sono mancati sia il gol sia la reazione dopo lo svantaggio. Ora la prossima sfida contro il Torino allo Zini diventa decisiva.

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