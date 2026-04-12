Il dibattito sulla liuteria arriva in Consiglio Comunale: interrogazione di Portesani

SI preannucia un consiglio comuanle acceso quello in programma lunedì pomeriggio con l’interrogazione di Alessandro Portesani sulle azioni messe in campo dall’amministrazione Virgilio per valorizzare la liuteria cremonese con particolare riferimento all’impiego delle risorse pubbliche e alle iniziative di promozione e comunicazione.

Domande molto precise quelle che pone il capogruppo di Novità a Cremona, che chiede conto di iniziative, stanziamenti, strumenti merssi in campo dall’amministrazine comunale per proteggere il bene tutelato dall’Unesco come patrimonio immateriale dell’umanità.

L’interrogazione segue la polemica di qualche settimana fa tra il consigliere regionale Marcello Ventura e il sindaco Andrea Virgilio: il primo, promotore della legge regionale di sostegno alla liuteria che ha visto lo stazionamento di 100mila euro, destinati in larga parte ad attività di comunicazione, tra cui la produzione di video promozionali – per oltre 30 mila euro – brochure e una campagna su media internazionali.

“Un intervento utile – ha detto il sindaco – ma che rappresenta solo una parte, e non la più strutturale, del lavoro necessario”.

Pronta era stata la replica di Ventura: “Leparole del sindaco -sono francamente sorprendenti e, soprattutto, profondamente ingenerose nei confronti di chi in questi mesi ha lavorato con serietà e concretezza per dare finalmente a Cremona uno strumento che attendeva da anni”.

“Premesso – si legge nell’interrogazione di Portesani – che la liuteria rappresenta uno degli elementi identitari più rilevanti della città di Cremona, riconosciuto a livello internazionale e tutelato quale patrimonio culturale immateriale UNESCO; il comparto liutario costituisce un asset strategico non solo culturale ma anche economico, con ricadute significative in termini di formazione, attrattività e sviluppo territoriale; negli ultimi giorni si è sviluppato un dibattito pubblico in merito all’utilizzo di risorse pubbliche destinate alla valorizzazione della liuteria, con particolare attenzione alle spese per attività di promozione e comunicazione”.

“Si interrogano il Sindaco e la Giunta per sapere:

1. quali siano i progetti e le iniziative concretamente promossi, coordinati o sostenuti dal Comune

di Cremona a favore del comparto della liuteria negli ultimi due anni;

2. quale sia l’ammontare complessivo delle risorse economiche comunali stanziate e impegnate,

nello stesso periodo, per il settore della liuteria;

3. quale quota di tali risorse sia stata destinata ad attività di promozione, comunicazione, eventi,

campagne informative o iniziative analoghe, e con quali modalità e finalità;

4. quale quota sia stata invece destinata a interventi strutturali, di supporto diretto agli operatori,

alla formazione o allo sviluppo economico del comparto;

5. se esista un piano strategico comunale dedicato alla liuteria e, in caso affermativo, quali siano

gli obiettivi, le azioni previste e le risorse allocate;

6. quali forme di confronto e coordinamento siano state attivate con i liutai, le associazioni di

categoria, le istituzioni culturali e formative del settore;

7. quanti incontri istituzionali o tavoli di lavoro siano stati promossi dal Comune sul tema della

liuteria negli ultimi due anni e con quali esiti concreti;

8. quali strumenti di monitoraggio siano stati adottati per valutare l’efficacia delle politiche

comunali nel settore, anche in termini di impatto economico e attrattività internazionale;

9. quali siano le linee di indirizzo che l’Amministrazione intende adottare per il futuro sviluppo del

comparto liutario”.

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