Grande successo per CremonaDue CharityRun e CharityRace: circa 1.500 gli iscritti

Solidarietà, sport e inclusione anche quest’anno con la CremonaDue CharityRun. Dopo il grande successo dell’anno scorso, l’iniziativa solidale ha fatto registrare ancora gli stessi importanti numeri, con circa 1.500 iscritti, contando anche la CharityRace, la grande novità di questa edizione. Percorso immerso nelle vie di Gadesco Pieve Delmona e lungo 7 chilometri per tutti i partecipanti, con due modi di viverlo: una camminata solidale aperta a tutti e una corsa competitiva dedicata a chi ama mettersi alla prova.

Luigi Ascenzi, Direttore del Centro Commerciale CremonaDue, ha commentato: “Anche quest’anno siamo riusciti nel nostro intento, che è quello di fare del bene, di fare beneficenza. Siamo stati premiati da tutte le persone del territorio, con una grande partecipazione da parte loro”.

Hanno fatto gli onori di casa Luigi Ascenzi, Direttore del Centro Commerciale Cremona Due, Silvia Seccia, Direttore Iper Cremona, Sergio Compiani, Presidente dell’Associazione dei Commercianti del Centro Commerciale CremnonaDue e Chiara Uggeri, Sindaco di Gadesco Pieve Delmona.

Sergio Compiani, Presidente dell’Associazione dei Commercianti del Centro Commerciale CremonaDue, ha sottolineato: “Anche quest’anno siamo riusciti a confermare i numeri dell’anno scorso, anche se a dire il vero speravamo di avere qualche partecipante in più. E’ importante ricordare che questa manifestazione devolve il 100% dell’incasso in beneficenza. Noi sosteniamo Occhi Azzurri, ma hanno partecipato alla nostra iniziativa anche le scuole del territorio e tantissime associazioni”.

Intero ricavato della CharityRun devoluto in beneficenza: il 50% a Fondazione Occhi Azzurri e il restante 50% alle scuole e alle associazioni del territorio che hanno promosso l’iniziativa. Riguardo la CharityRace, invece, tutto il ricavato andrà a Occhi Azzurri. Una giornata di festa aperta a tutte le fasce d’età, che attraverso lo sport ha permesso di fare del bene.

Filippo Ruvioli, Presidente della Fondazione Occhi Azzurri Onlus, ha detto: “E’ un bel momento, alla fine possiamo dire che è una vera e propria festa. Le persone partecipanti si divertono e non si accorgono nemmeno che, mentre di divertono, stanno facendo del bene ad altre persone. Sono davvero contento perché anche quest’anno c’è un sacco di gente, si tratta di una manifestazione molto bella”.

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