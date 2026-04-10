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Cadono da una gru, morti due operai a Palermo
PALERMO (ITALPRESS) – Incidente mortale sul lavoro a Palermo. Due operai caduti da una gru hanno perso la vita in via Ruggero
Marturano. Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia. Un terzo lavoratore si sarebbe salvato, finendo sul deposito di copertoni di un’officina, e un altro è rimasto ferito gravemente.
(ITALPRESS).
Marturano. Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia. Un terzo lavoratore si sarebbe salvato, finendo sul deposito di copertoni di un’officina, e un altro è rimasto ferito gravemente.
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