Cadono da una gru, morti due operai a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Incidente mortale sul lavoro a Palermo. Due operai caduti da una gru hanno perso la vita in via RuggeroMarturano. Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia. Un terzo lavoratore si sarebbe salvato, finendo sul deposito di copertoni di un’officina, e un altro è rimasto ferito gravemente.(ITALPRESS).

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