Camera di Commercio, stanziati oltre due milioni di euro per i bandi 2026

La Giunta della Camera di commercio ha approvato le linee di indirizzo per l’attivazione dei bandi 2026 a sostegno delle imprese. Le risorse disponibili, pari a 2.350.000 euro, saranno rese accessibili in modo indistinto all’intero territorio di competenza, garantendo alle imprese un quadro chiaro e uniforme di opportunità.

Il programma di interventi conferma il ruolo della Camera di commercio quale punto di riferimento per lo sviluppo economico locale, attraverso la messa a disposizione di strumenti mirati a rafforzare la competitività delle imprese. Le misure riguardano ambiti strategici quali internazionalizzazione, investimenti, transizione digitale ed ecologica, sicurezza, turismo e valorizzazione delle produzioni territoriali, con l’obiettivo di accompagnare le imprese nei processi di innovazione, digitalizzazione, sostenibilità e apertura ai mercati, attraverso strumenti semplici e accessibili.

“La programmazione delle misure di sostegno alle imprese per il 2026 propone un insieme coordinato di interventi a favore dello sviluppo del sistema produttivo locale” afferma il Presidente della Camera di commercio Gian Domenico Auricchio. “L’Ente camerale continua a svolgere una funzione centrale nel promuovere condizioni favorevoli alla competitività, mettendo a disposizione strumenti che accompagnano le imprese nei loro percorsi di crescita e innovazione. I risultati conseguiti nel 2025, segnati da un’ampia partecipazione alle iniziative attivate, confermano la solidità del percorso intrapreso e orientano la definizione di misure sempre più aderenti alle esigenze delle imprese e dei territori”.

I bandi saranno pubblicati nel corso del 2026, secondo una programmazione che prevede l’apertura scaglionata delle misure nel corso dell’anno. Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a finanziamenti@cmp.camcom.it

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