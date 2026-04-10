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Cronaca

Cantiere in via Monviso per prove di trazione controllata su alcune piante

Per due giorni, tra il 13 e il 17 aprile, modifiche alla viabilità dalle 19 alle 22

Immagine di repertorio di via Monviso
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Via Monviso, all’altezza di via Pennelli, sarà interessata da lavori per prove di trazione controllata di alcune piante del primo filare del bosco di Cascina Moreni, che saranno eseguiti in due fasi per conto di AEM Cremona S.p.A. Per l’intera durata dell’intervento, quel tratto di tangenziale urbana sarà chiusa al traffico dalle ore 19 alle ore 22 circa per due giorni, tra il 13 e il 17 aprile, in base alle condizioni meteorologiche.

Se necessario, sarà occupata anche parte della corsia di servizio che porta al distributore di carburanti presente in quella zona.

Sarà in ogni caso predisposta per tempo idonea segnaletica per avvisare del cantiere e per segnalare i percorsi alternativi ai seguenti incroci: via Trebbia – via Monviso (area rotatoria), via Trebbia, racchetta svolta continua in via Monviso, via Eridano 11, racchetta di collegamento alla via Monviso.

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