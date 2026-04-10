Cattolica, il Rettore Beccalli in udienza da Leone XIV: consegnato il Piano Strategico

Questa mattina Papa Leone XIV ha ricevuto in Udienza il Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore Elena Beccalli.

La professoressa Beccalli ha espresso la gratitudine personale e dell’intera famiglia universitaria, sottolineando l’impegno dell’Università Cattolica al servizio della società e della Chiesa, in Italia e nel mondo.

L’Udienza si è svolta a pochi giorni dalla presentazione del Piano Strategico di Ateneo 2026-2028 (in programma a Milano martedì 14 aprile e a seguire negli altri campus), la cui prima copia è stata donata in anteprima al Papa. Il Rettore Beccalli ha delineato i tre indirizzi che guidano la missione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore: valorizzare il profilo di ateneo cattolico non profit; favorire una piena integrazione tra la dimensione di comunità educante e quella di research university; costruire un luogo di esperienza del sapere e non solo di trasmissione del sapere.

Indirizzi che ispirano le principali progettualità del Piano, articolato in cinque pilastri: scuola di integrazione dei saperi, valorizzazione della ricerca e di giovani ricercatrici e ricercatori, offerta formativa di qualità, internazionalizzazione e Piano Africa, fundraising ispirato a principi identitari e istituzionali.

L’incontro è avvenuto in un momento di particolare rilievo, a tre giorni dal viaggio apostolico del Santo Padre in Africa, tema di grande attenzione per l’Ateneo. Tra le progettualità il Rettore Beccalli ha illustrato infatti gli sviluppi del Piano Africa, una struttura d’azione avviata lo scorso anno che ponendo nell’educazione il suo baricentro si propone di lavorare con – e non per – i paesi africani.

Nel corso dell’Udienza la professoressa Beccalli, da giugno 2025 Presidente della Federazione Europea delle Università Cattoliche ha, inoltre, informato il Santo Padre sulle questioni al centro dell’Assemblea generale della FUCE, che avrà luogo a Zagabria dal 20 al 22 maggio prossimi.

Il Rettore Elena Beccalli ha dichiarato: «Esprimo la più profonda e immensa gratitudine al Santo Padre per la Sua vicinanza all’Università Cattolica del Sacro Cuore, dalla sua fondazione al servizio della Chiesa e della società. L’incontro con Papa Leone XIV è stato un momento di forte emozione e ha assunto un grande significato per la vita dell’Ateneo avendo consegnato al Santo Padre, in anteprima, il Piano Strategico frutto di un processo partecipato che ha coinvolto tutte le componenti della comunità universitaria a partire dalle studentesse e dagli studenti. È stata anche un’occasione per affrontare alcune questioni cruciali, specie in questa fase storica, per le università cattoliche europee e per rimarcare il valore della loro federazione (FUCE)».

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