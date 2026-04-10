Ceraulo (Fillea Cgil) “A Palermo altra tregedia sul lavoro annunciata”

PALERMO (ITALPRESS) – “Ennesima tragedia, purtroppo annunciata. Noi abbiamo da anni denunciato le condizioni in cui versano i cantieri edili palermitani. Abbiamo chiesto alle istituzioni, abbiamo chiesto alla prefettura: purtroppo in questa città si muore lavorando. Questo è un dramma al quale tutti noi, organizzazioni sindacali, istituzioni, politica, dobbiamo intervenire con delle cose concrete, perché oggi, appena acquisiremo altre informazioni, capiremo meglio la dinamica dei fatti. Ma questa cosa non può accadere in una città normale come Palermo, in cui già le scorse settimane vedevamo, come sempre, lavoratori che nei ponteggi sono sempre imbracature, non fanno la formazione. Ma come si può accettare in un paese civile una condizione del genere?”. Così Piero Ceraulo, segretario generale Fillea Cgil Palermo, presente in via Ruggero Marturano, dove due uomini hanno perso la vita cadendo da una gru.

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