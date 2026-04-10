Cna, Costantini “Con la Protezione Civile per rafforzare prevenzione in aziende”

ROMA (ITALPRESS) – “È un pò che lavoriamo a questo protocollo, oggi finalmente lo mettiamo a terra. Ringraziamo la Protezione civile e il prefetto Ciciliano. Abbiamo una presenza molto capillare e ci mettiamo a disposizione ancora di più delle nostre imprese e naturalmente del Paese. Le nostre associazioni territoriali e regionali ovviamente devono intervenire per dare un riscontro e un aiuto alle nostre imprese e noi vogliamo farlo in modo più utile, con la Protezione civile, che arriverà anche a formare i nostri addetti, in modo che nelle emergenze non ci andiamo a sovrapporre ma possiamo essere ancora più utili e più efficaci”. Così il presidente della Cna, Dario Costantini, a margine della firma del protocollo con la Protezione Civile.

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