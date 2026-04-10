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Frana in Molise, Ciciliano “Ripristinata linea ferroviaria e viabilità A14”

ROMA (ITALPRESS) – “Questa frana enorme di 4 km quadrati in Molise è storica ed particolarmente controllata e vigilata dai sistemi di sensori che sono distribuiti lungo la viabilità. Proprio grazie a questi sensori si è potuto, in maniera molto precoce, ripristinare – anche se in maniera parziale – la viabilità dell’autostrada A14 Adriatica e da oggi anche la linea ferroviaria Adriatica. Resta il nodo complesso della strada statale 16, a causa del crollo del ponte sul Trigno, ma è un po’ più a nord dell’area di frana”. Così il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, a margine della firma del protocollo con la Cna.

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