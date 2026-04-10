Ultime News

10 Apr 2026 Quest'anno la festa del 2 giugno sarà lungo il fiume Po: preparativi in corso
10 Apr 2026 "A Piedi nudi nel parco" al via: appuntamenti per grandi e bambini fino al 26 aprile
10 Apr 2026 Il delitto di Crema: "Atto crudele organizzato da tre persone che volevano uccidere"
10 Apr 2026 Flossenbürg e Norimberga, la memoria che resta: le voci degli studenti cremonesi
10 Apr 2026 Iniziato il corso di formazione per volontari dell'Associazione "Siamo Noi"
Video Pillole

Il diabete influenza le emozioni

ROMA (ITALPRESS) – Il diabete è spesso considerato una patologia “metabolica”, legata principalmente ai livelli di zucchero nel sangue. L’alterazione cronica della glicemia però può avere effetti più ampi, coinvolgendo anche il Sistema Nervoso Centrale. Il cervello, infatti, è strettamente connesso al metabolismo e può risentire nel tempo delle variazioni dell’ambiente biochimico che lo circonda. È quanto emerge da uno studio frutto della collaborazione tra l’Istituto Neuromed e la Sapienza Università di Roma, pubblicato sulla rivista Neurobiology of Disease, che ha analizzato in modelli animali gli effetti del diabete su particolari strutture cerebrali chiamate “reti perineuronali”.
sat/gtr/col

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...