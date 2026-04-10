Michela Russo nuova segretaria generale della CISL Scuola Asse del Po

Michela Russo, insegnante di inglese, è stata eletta segretaria generale della CISL Scuola Asse del Po. Prende il posto di Salvatore Militello, che ha lasciato l’incarico per raggiunti limiti di età.

L’elezione si è svolta giovedì mattina nel corso di un incontro alla presenza di una cinquantina di delegati cremonesi e mantovani, in rappresentanza degli oltre 3.500 iscritti al sindacato. Al tavolo dei relatori erano presenti, tra gli altri, Ivana Barbacci, segretaria nazionale CISL Scuola, Patrizia Rancati, segretaria territoriale CISL Asse del Po, e Luisa Treccani, segretaria generale CISL Scuola Lombardia.

Nel corso della mattinata è stato fatto il punto sul recente risultato ottenuto con la firma del contratto collettivo nazionale 2025–2027, che nella nostra provincia coinvolge circa 4.650 docenti e 1.400 lavoratori ATA. Il rinnovo prevede aumenti medi di 143 euro mensili per i docenti e di 110 euro per il personale ATA.

Così Michela Russo nel suo primo intervento da segretaria generale: “La scuola rappresenta, insieme alla famiglia, il primo presidio in cui crescono i cittadini di oggi e di domani. L’obiettivo è costruire ponti in una società in cui la diversità deve diventare una ricchezza. Assumere questo incarico è una responsabilità molto grande, all’interno di un sindacato forte, che ha il compito di rappresentare tutti i lavoratori della scuola. Si tratta di un mondo complesso, che ha bisogno di una rappresentanza solida, dal livello nazionale a quello territoriale. Pochi giorni fa è stato firmato il contratto 2025–2027 con grande soddisfazione: per la prima volta è stato sottoscritto in anticipo rispetto alla scadenza”.

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