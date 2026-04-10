Quest'anno la festa del 2 giugno sarà lungo il fiume Po: preparativi in corso

Sarà una cerimonia del 2 Giugno diversa dall’usuale quella che la Prefettura di Cremona sta organizzando in questo 2026, anno in cui la Repubblica italiana compie 80 anni, a seguito del referendum. Un anniversario che il Prefetto Antonio Giannelli ha voluto enfatizzare con un ciclo di conferenze di approfondimento degli articoli della Costituzione – affidate di volta in volta a giuristi, costituzionalisti, storici ed intellettuali – iniziate lo scorso autunno e tuttora in corso.

La vera novità sta però nel luogo delle celebrazioni che non sarà la tradizionale Piazza del Duomo, bensì il Lungo Po delle Canottieri. I preparativi per una logistica che si presenta complessa ma sicuramente affascinante sono in corso da tempo e questa mattina è stato lo stesso Prefetto Giannelli a confermarlo a margine della Festa della Polizia: “Quest’anno stiamo organizzando la festa sul fiume. Riteniamo, d’intesa d’intesa col sindaco e con le associazioni, che questo possa essere un modo per enfatizzare una seconda bellezza di Cremona, oltre alla piazza del Duomo, il fiume Po. Vedremo di far sì che questo ottantesimo venga ricordato da tutti”.

Un modo, insomma, per coinvolgere e avvicinare il più possibile la cittadinanza a quelli che sono i valori fondamentali della ricorrenza e della Costituzione repubblicana, uscendo dagli schemi consolidati della cerimonia in piazza.

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