Sala “Remigration Summit? Resto negativo, ma non si può evitare”

MILANO (ITALPRESS) – In merito al Remigration Summit, raduno delle destre europee in programma il prossimo 18 aprile in Piazza Duomo, “è evidente che questo evento non si può evitare, nel senso che coloro che possono negare l’autorizzazione sono il prefetto e il questore. Io ne avevo parlato già in un COSP (Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ndr) precedente e mi avevano spiegato che non era possibile farlo. Ribadisco la mia posizione: tutto può essere legittimo, ma politicamente trovo la cosa inappropriata perché la differenza ad esempio tra rimpatrio e remigration non è solo semantica”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine delle celebrazioni per i 174 anni dalla fondazione della Polizia di Stato.

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