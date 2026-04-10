Schifani “Ricandidatura? Non decido da solo, ma i numeri parlano da sé”

PALERMO (ITALPRESS) – “Esiste una regola nel centrodestra che prevede il rinnovo per completare il mandato in dieci anni: le uniche eccezioni sono state nel Molise, dove l’uscente di Forza Italia non si è candidato ma è stato sostituito da una figura dello stesso partito, e in Sardegna, dove il presidente uscente della Lega era già in campagna elettorale ma è stato raggiunto da un avviso di garanzia ed è stato sostituito dall’esponente di un altro partito”. Così il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani a margine dell’incontro ‘Oltre le rinnovabili. Le nuove frontiere dell’energia tra sicurezza, industria e transizione’, tenuto alla Camerq di Commercio Palermo-Enna. “Noi abbiamo risanato i conti e chiuso ieri un avanzo di bilancio presunto di 5,3 miliardi – aggiunge Schifani, – Dobbiamo impegnarci a spendere bene, occorre un’operazione di programmazione. Abbiamo in itinere la realizzazione dei termovalorizzatori: tra un mese i progettisti ci consegneranno attraverso Invitalia i nuovi progetti, l’idea è dare inizio ai lavori entro fine legislatura. Abbiamo inoltre la scadenza del bando sulle terme e le misure di crescita economica dell’ultima finanziaria che prevedono gli incentivi alla decontribuzione: il sistema attivato è in forte crescita e merita di essere sostenuto”. “Io sono espressione di una coalizione e non decido da solo, ma i numeri parlano da sé”, afferma.

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