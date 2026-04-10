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Sequestrato portale e-commerce, vendeva grandi marchi taroccati

LATINA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Latina ha oscurato un portale di e-commerce che vendeva online accessori d’abbigliamento falsi, spacciandoli per prodotti di una nota maison napoletana. L’operazione, condotta dai finanzieri della Compagnia di Terracina, è partita dal monitoraggio del web. I militari hanno individuato un sito che proponeva cravatte, sciarpe e foulard a prezzi molto più bassi di quelli di mercato. Grazie alla collaborazione diretta con l’azienda e a perizie tecniche, è stato confermato che si trattava di imitazioni: i loghi erano riprodotti in modo da ingannare i clienti, ma senza alcuna autorizzazione ufficiale. Su richiesta della Procura di Latina, il GIP ha disposto il sequestro preventivo e l’oscuramento del sito www.emarinella.sa.com. Nonostante il portale fosse registrato presso provider esteri, l’ordine di inibizione è stato notificato a tutti i fornitori di servizi internet italiani per bloccare l’accesso agli utenti. Le accuse ipotizzate sono contraffazione, truffa e falsificazione di comunicazioni.

pc/mca3 (fonte video: Guardia di Finanza)

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