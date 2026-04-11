La scomparsa Franca Zucchetti: a "Il Cascinetto" incontro di commemorazione

Non poteva che svolgersi tra l’arte che tanto amava, la commemorazione di Franca Zucchetti, scomparsa 4 mesi fa, consigliera comunale e colonna della Conferenza Donne Democratiche.

La famiglia, gli amici e le istituzioni si sono riuniti al Nuovo Gruppo Artistico “Il Cascinetto” per onorarne la memoria, in un luogo che Franca aveva contribuito a trasformare in un laboratorio di cittadinanza attiva attraverso il linguaggio dell’arte.

Un legame, quello con il territorio, che si concretizza in un gesto tangibile: la donazione liberale promossa dal PD cremonese e dalle Donne Democratiche a favore dell’associazione, un contributo che ne sostiene il ruolo etico e culturale a favore della collettività.

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