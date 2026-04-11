Le pagelle di Cagliari-Cremonese: i voti dei grigiorossi
I voti dei grigiorossi dopo il ko con il Cagliari
AUDERO 6,5 – Non può nulla sul gol di Esposito, si supera su Deiola.
TERRACCIANO 5,5 – Fuori posizione sulla rete incassata.
BASCHIROTTO 6,5 – Vince ogni duello con Borrelli, recupero fondamentale.
LUPERTO 6 – Difende con ordine, senza prendersi rischi.
PEZZELLA 5,5 – Impreciso in fase di possesso.
BONDO 6 – Lavora tanti palloni e copre sulle incursioni avversarie.
GRASSI 5,5 – Cala molto nella ripresa, gestisce bene il primo tempo.
F.MUSSOLINI 6,5 – Parte alla grande contro Obert, ma non tiene il ritmo nel secondo tempo.
BONAZZOLI 6 – La sua qualità è fondamentale, spreca però una grande occasione in avvio di ripresa.
VANDEPUTTE 5,5 – Non riesce a incidere, fatica a trovare la posizione.
OKEREKE 5,5 – Ha due occasioni enormi, le spreca entrambe.
PAYERO 6 – Ha pochi palloni per rendersi pericoloso.
SANABRIA 6 – Lavoro sporco per far salire la squadra, ma non ha occasioni.
DJURIC 5,5 – Non incide nel finale.
ZERBIN sv
BARBIERI sv