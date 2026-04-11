Le pagelle di Cagliari-Cremonese: i voti dei grigiorossi

AUDERO 6,5 – Non può nulla sul gol di Esposito, si supera su Deiola.

TERRACCIANO 5,5 – Fuori posizione sulla rete incassata.

BASCHIROTTO 6,5 – Vince ogni duello con Borrelli, recupero fondamentale.

LUPERTO 6 – Difende con ordine, senza prendersi rischi.

PEZZELLA 5,5 – Impreciso in fase di possesso.

BONDO 6 – Lavora tanti palloni e copre sulle incursioni avversarie.

GRASSI 5,5 – Cala molto nella ripresa, gestisce bene il primo tempo.

F.MUSSOLINI 6,5 – Parte alla grande contro Obert, ma non tiene il ritmo nel secondo tempo.

BONAZZOLI 6 – La sua qualità è fondamentale, spreca però una grande occasione in avvio di ripresa.

VANDEPUTTE 5,5 – Non riesce a incidere, fatica a trovare la posizione.

OKEREKE 5,5 – Ha due occasioni enormi, le spreca entrambe.

PAYERO 6 – Ha pochi palloni per rendersi pericoloso.

SANABRIA 6 – Lavoro sporco per far salire la squadra, ma non ha occasioni.

DJURIC 5,5 – Non incide nel finale.

ZERBIN sv

BARBIERI sv

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