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Vinitaly, Fontana “Da Verona un appello al mondo per la pace e la diplomazia”

VERONA (ITALPRESS) – “Dal palco del Vinitaly rilancio un appello alla pace, nel solco delle parole di Papa Leone XIV e del Presidente Mattarella. I conflitti minano le relazioni, colpiscono l’economia e alimentano nuove povertà. La guerra non offre soluzioni. Ne ho parlato in questi giorni anche con lo Speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, Mike Johnson. Vinitaly è luogo di incontri, di relazioni. Le relazioni creano diplomazia e la diplomazia crea la pace. Tutti dobbiamo lavorare per questo”. Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, in apertura dell’edizione 2026 del Vinitaly a Veronafiere. Il Presidente ha rivolto il suo primo ringraziamento a tutti i lavoratori della Fiera, “il cui impegno rende possibile un evento così complesso, ancor più in un contesto internazionale difficile”.

mgg/mca2
(Fonte video: Camera dei Deputati)

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