Capello “Fabregas merita il premio Bearzot. Malagò in Figc? E’ l’uomo giusto”





ROMA (ITALPRESS) – “In tre anni ha fatto delle cose molto belle, ha portato qualcosa di nuovo nel calcio italiano. Merita un riconoscimento importante come il premio Bearzot. Mi piace perché il suo possesso palla è veloce e in verticale, cosa che noi abbiamo perso. Se il Como ha la stoffa per fare la Champions? Fabregas sicuramente ce l’ha”. Così Fabio Capello a margine della cerimonia di consegna del Premio Bearzot, organizzato dall’Us Acli con la Figc al Salone d’Onore del Coni, al tecnico del Como, Cesc Fabregas. L’ex allenatore, che da parte sua ha ricevuto un premio alla carriera, ha commentato anche la scelta della Lega di Serie A di candidare Giovanni Malagò alla presidenza della Federcalcio. “Dopo aver guidato il Coni per molti anni, ha l’esperienza per fare il presidente Figc nel migliore dei modi”.

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