Carnevali “Malagò adatto per la Figc, ma va capito se ci sono altri nomi”





MILANO (ITALPRESS) – “Credo che Malagò sia una persona sicuramente adatta per gestire una Federazione, è una persona di grande capacità, lo ha dimostrato in questi anni, sicuramente credo che possa essere adatta al nostro movimento, ma dobbiamo capire se ci può essere qualche altro candidato”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, prima dell’inizio dell’assemblea della Lega Calcio Serie A dove si valuterà l’eventuale candidato da proporre per la presidenza Figc. “Penso sia giusto un confronto tra tutti i club – ha proseguito -, la nomina è una decisione importante. Penso comunque che non dobbiamo sbagliare, la Lega di Serie A deve avere la forza di eleggere una persona importante per dare un cambiamento a quello che il nostro sistema. Deve essere una persona che sappia di sport e di calcio, uno che conosca bene il nostro movimento e le nostre problematiche”. Carnevali ha poi aggiunto: “Ho dei dubbi, spero che questa persona possa cambiare tutte queste cose che oggi non funzionano, ma sarà complicato, il nostro è un sistema ingessato ci vogliono dei cambiamenti radicali e importanti, ma ci vorrà del tempo. Non c’è da valutare solo quella che può essere la nazionale maggiore, ma valutare un po’ tutto il sistema. La mia domanda è ‘se Kean avesse fatto gol cosa sarebbe successo?’. I problemi ci sono al di là del risultato sportivo”.

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