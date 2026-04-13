Marotta “Como-Inter uno spot per il nostro calcio. Serve simbiosi arbitro-Var”





MILANO (ITALPRESS) – “È stata innanzitutto una bella partita, è stato uno spot bello per il nostro calcio, vinta meritatamente dall’Inter grazie alla forza, alla qualità del gioco espresso contro una squadra che altrettanto ha dimostrato con tanti giovani di essere all’altezza del ruolo e di svolgere comunque in contemporanea un ruolo da protagonista”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta a margine dell’assemblea in merito alla sfida di ieri contro il Como. “Il rigore assegnato al Como? Mi pare che tutti abbiano evidenziato come non era calcio di rigore ed è evidente che siamo non tanto risentiti perché abbiamo vinto, ma immaginate se quel rigore avesse portato a un esito diverso, allora saremmo qui oggi a recriminare: però a parte di quegli errori che nell’arco di una stagione si commettono, spero che possa spingere coloro i quali sono designati a fare delle riflessioni e trovare ancora una volta una simbiosi tra quello che è il protocollo del VAR e l’arbitro centrale”.

pia/ari/gtr

© Riproduzione riservata