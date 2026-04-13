Tifosi della Cremonese da Serie A: spettacolo a Cagliari nonostante la sconfitta

L’amore per i colori grigiorossi non conosce limiti. A dimostrarlo, ancora una volta, è stato il sold out del Settore Ospiti della Unipol Domus: 415 tifosi della Cremonese hanno sostenuto la squadra per tutti i 90 minuti, anche dopo il vantaggio del Cagliari.

Nessun coro contro gli avversari, ma un supporto continuo e caloroso per i ragazzi di Giampaolo. Il tifo grigiorosso ha mantenuto decibel elevati per tutta la gara, a tratti persino superiori a quelli dei padroni di casa, nonostante la netta inferiorità numerica sugli spalti. Lo stadio ha fatto registrare il tutto esaurito con 16.412 spettatori, anche grazie alla presenza dei sostenitori cremonesi.

Da sottolineare anche la splendida coreografia che ha preceduto il fischio d’inizio, capace di colorare il settore ospiti. Lo striscione “Insieme a noi!” per caricare la squadra. Sul campo, però, è arrivata una sconfitta che complica la corsa salvezza. Nonostante ciò, grazie anche al ko del Lecce contro il Bologna, la lotta resta apertissima.

Al di là del risultato, i tifosi della Cremonese hanno dimostrato ancora una volta di essere da Serie A. Sui social, anche i sostenitori del Cagliari hanno elogiato il tifo ospite, riconoscendo la passione e l’attaccamento del popolo grigiorosso. Un sostegno che sarà fondamentale anche nella prossima sfida allo Zini contro il Torino.

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