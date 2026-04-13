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13 Apr 2026 Cremonese: il ko del Lecce lascia tutto aperto, ma ora servono i punti
Cremonese

Cremonese: il ko del Lecce lascia tutto aperto, ma ora servono i punti

di Simone Guarnaccia

Cade anche il Lecce: la salvezza resta apertissima. I grigiorossi però devono essere più incisivi, contro il Torino servono concretezza e punti

Baschirotto e Pezzella
Fill-1

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Due sconfitte che mantengono alta la tensione nella corsa salvezza. Dopo la Cremonese, anche il Lecce cade in trasferta: al Dall’Ara di Bologna i salentini perdono 2-0 e restano a quota 27 punti, proprio come i grigiorossi. Intanto il Cagliari, vincendo lo scontro diretto, si porta a +6 sul terzultimo posto, avvicinandosi sensibilmente all’obiettivo.

Per la Cremonese, però, non è il momento di guardare alle rivali, ma di analizzare cosa salvare dalla sconfitta dell’Unipol Domus e cosa migliorare in vista della sfida di domenica contro il Torino.

L’approccio a Cagliari è stato positivo: personalità e coraggio non sono mancati. Un aspetto da confermare nel prossimo match. Anche la pressione sugli avversari, nella prima ora di gioco, ha funzionato meglio rispetto alla gara contro il Bologna, con i grigiorossi capaci di tenere un baricentro alto, difendendo lontano dalla propria porta.

Fondamentale anche il rientro di Federico Baschirotto, leader della retroguardia, protagonista di una prova solida e dominante nei duelli. La sua presenza sarà determinante nelle ultime sei “finali” di campionato.

A mancare, però, è stato il gol. Almeno tre le occasioni sprecate nel primo tempo, a cui si aggiunge la grande chance di Bonazzoli nella ripresa. Contro il Torino servirà maggiore concretezza per ottenere punti preziosi e, in caso di svantaggio, la capacità di restare in partita, per provare a rimontare con più convinzione e incisività.

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