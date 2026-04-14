Area Pet all’aeroporto di Palermo, Lagalla “Passo significativo”





PALERMO (ITALPRESS) – “Una presa di coscienza e consapevolezza dell’importanza degli animali nella vita quotidiana: 8 milioni di italiani viaggiano con il proprio animale al seguito ed è giusto che tanto i vettori aerei quanto i gestori aeroportuali, come sta avvenendo anche a Palermo, si attrezzino per favorire l’accoglienza e lo stazionamento temporaneo dei nostri amici a quattro zampe. Aver pensato a questo luogo e averlo messo fin da subito a disposizione dei viaggiatori con animali è un passo significativo in direzione di una compliance sempre maggiore tra il trasporto aereo e i suoi fruitori”. Lo ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine dell’inaugurazione della nuova area Pet all’aeroporto di Palermo. xd8/vbo/mca2

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