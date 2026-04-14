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Brignone “I due ori olimpici? Percorso incredibile, un’impresa difficile”

MILANO (ITALPRESS) – “I due ori olimpici? È stato un percorso incredibile, si è parlato di difficoltà, sinceramente questa è stata un’impresa davvero difficile, tornare a sciare, mi sorprendo di come ho reagito mentalmente”. Lo ha dichiarato la sciatrice azzurra Federica Brignone, intervenuta a margine del Fisi Media Day a Milano, parlando del suo ritorno in pista e della vittoria di due ori alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. “È stata una delle cose più difficili che ho fatto nella mia carriera e sono orgogliosa”.

pia/glb/mca1

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